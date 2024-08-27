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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi

        Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihin duyurulması bekleniyor. 14 Ağustos Çarşamba günü açıklanması beklenen Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarının açıklanmaması nedeni ise merak konusu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı, hangi tarihte? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:40
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        DGS sonuçları açıklanması için geri sayım başladı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından Dikey Geçiş Sınavı sonuçlandırılacak. Sonraki süreçte ise 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşecek öğrenciler, DGS taban puanları ve kontenjanları ile tercihlerini yapacaklar. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercih başvurusu hangi tarihte? İşte, DGS sonuçları hakkında detaylar…

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Hala net bir açıklama olmamasına rağmen sonuçların bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

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        DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        DGS 2024 sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ÖSYM'den DGS sonuç duyuru açıklaması geldiği anda sorgulama işlemi TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra görüntülenebilecek

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