DHMİ özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? DHMİ özel güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Soruları güvenlik görevlileri tarafından araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 3 bin 169 özel güvenlikçi alınacağını bildirdi.

DHMİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personel alımı için ihaleye çıktı. Hizmet alımı, açık ihale usulü 19 Şubat Salı günü Ankara DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

KAÇ GÜVENLİK GÜREVLİSİ ALINACAK?

184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

DHMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TC vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

18 yaşı doldurmuş olmak,

Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranıyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.

Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati),mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.