Didem Arslan Yılmaz, Cemile ve Osman’ı kızına kavuşturdu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, kayıpları bulmaya devam ediyor
Giriş: 24.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:57
Didem Arslan Yılmaz geçtiğimiz günlerde kendisinden yardım isteyen Cemile Hanım ve Osman Bey’in imdadına koştu.
Çift, kızlarının 13 Şubat tarihinde evden çıktığını ve bir daha da haber alamadıklarını söylemişlerdi.
DİDEM ARSLAN YILMAZ BİR KAYBI DAHA BULDU!
Didem Arslan Yılmaz bugün, çifte müjdeli haberi verdi. Cemile Hanım gözyaşlarına boğulurken Didem Arslan Yılmaz’a sarılarak teşekkür etti.
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