Didem Soydan ile Sinem Umaş, Instagram'da birbirine girdi

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Ünlü mankenin paylaşımını gören 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla ünlenen Sinem Umaş, "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak. Senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek. Biraz duyarlı olun artık, sene oldu 2020" yorumunda bulundu.