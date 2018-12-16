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Bir derginin çekimleri için Dubai'ye giden Didem Soydan, paylaştığı bu fotoğrafla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Soydan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.