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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Diego Carlos'un ailesi depremde panik yaşadı - Fenerbahçe Haberleri

        Diego Carlos'un ailesi depremde panik yaşadı

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi depremde panikle yalın ayak dışarı çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:37
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        Diego Carlos'un ailesi depremde panik yaşadı
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        İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti.

        O anları Carlos'un eşi Naiara sosyal medya hesabından paylaştı.

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