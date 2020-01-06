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Yerli fintech girişimlerinden İninal, 2020’de dijital banka kuracağını açıkladı.

Söz konusu açıklamayı yapan İninal CEO’su Ömer Suner, "2020’de bankasız kesimi skorlayarak mikro kredi ile tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede İninal kullanıcıları, market alışverişlerini, fatura ödemelerini öteleyebilecek veya mobilya alışverişlerini iki taksit şeklinde yapabilecek. Ayrıca, 'İninal Cüzdan' üzerinden Amazon, Tesla gibi uluslararası şirketlerin hisselerini alıp, satma veya döviz gibi yatırım araçlarına erişim de gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. 2020 son çeyreğinde ise yurt dışı faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. 2020’de dijital bankacılık alanına yönelik yürürlüğe girmesi planlanan yeni regülasyon da beklediğimiz bir süreç. Yeni regülasyonla birlikte dijital banka lisansını almayı hedefliyoruz" dedi.

'SATIŞLAR 4 KAT ARTTI'

2019 yılını Alipay, Türk Telekom, Şok Marketler, Banabi gibi iş birlikleri ve 1 milyonu aktif olmak üzere 4 milyon İninal kart sahibi rakamıyla kapattıklarını kaydeden Suner, "Bu yıl Visa ile iş birliği yaparak İninal Kart’ları iki ay gibi kısa bir sürede Visa altyapısına taşıdık. Yenilenen dünyamızla birlikte kart satışlarını 4 katına çıkardık" ifadesini kullandı.

2019’un ilk yarısında Çin’in en çok tercih edilen ödeme yöntemi Alipay ile yaptıkları iş birliğine değinen Suner, “Alipay’in Türkiye’deki ilk iş ortağı olarak Çinli ziyaretçilerin Türkiye’deki işletmelerde Alipay’i kullanmalarını sağladık. Alipay iş birliği kapsamında sağlanan ödeme kolaylığı, ülkemize döviz girişini artırırken, ekonominin canlanmasına da katkı sundu” dedi.