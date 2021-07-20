'Dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor. Erdoğan, Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde “Ada’nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor“ dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47 yıldönümünü tebrik ediyorum. Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliği meyvesi olan projelerin açılışı, tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Kıbrıs Türkü'nün asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması güven ve huzur içinde yaşaması bizim için her şeyden önemlidir. Kıbrıs Türkleri on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor.

- Ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir Cumhurbaşkanıyım.

- Yol yapım bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi alanları için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yardım kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kaynak ayrılmış bunun 60 milyon lirası şu ana kadar harcanmıştır.

- KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

- Yol yapım bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi alanları için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yardım kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kaynak ayrılmış bunun 60 milyon lirası şu ana kadar harcanmıştır.

-Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Bu çalışmalar ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumda.

-Gaziantep Belediyesi ile Gazi Magosa Belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımı hem de destek veriyorlar. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

-Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. Bugün hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılış ve tanıtımlarını yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Yavuz çıkarma plajı Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yer. Tarihi zaferin anısına dikilen anıt müze gemi Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin birlik ve beraberliğimizin Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan proje ile anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi ile anıt arasında kalan kısmında yürüyüş yolları inşa edildi

- İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler kat ettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-Devlet projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.

- (KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır

- Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

- Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri.

- Ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. KKTC karayolu master kapsamında 602 kilometrelik anayol gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda 4 yol yapım projesiyle 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor.

- Restorasyonu yapılan Bilal Ağa mescidinin de yeniden açılışını gerçekleştireceğiz. Maraş açılış kararı coşkumuzu katlandırdı.

- Burada Bilal Ağa Mescidi açılışının da heyecanını ayrıca yaşıyoruz. Hızla bunu tamamlayan ve burada emeği olan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum.



- Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.