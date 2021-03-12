Dijital para için altyapı çalışması 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital para için altyapı çalışması yapılacağını söyledi. Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartında Troy'un ayrı bir şirket çatısı altına alınacağını kaydetti.

Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kurulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: ''Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.