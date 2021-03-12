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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin reform paketini açıkladı. Küçük esnafa vergi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında berber tesisatçı gibi küçük esnafın olduğu basit usule tabi 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını, beyan yükümlülüğünü kaldırdıklarını açıkladı.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödedikleri verginin toplam vergi gelirleri tahsilatına oranı yaklaşık yüzde 0.09. Toplam vergi tahsilatı 2020’de 833 milyar 62 milyon TL düzeyindeydi. Yani 750 milyon TL’lik esnaf vergisi alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz'' dedi.

'DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLATIYORUZ'

Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltacaklarını kaydeden Erdoğan ''7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.'' dedi.