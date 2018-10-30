Dijon - Caen maçı rakamları

Dijon ve Caen, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:05. Dijon, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Caen, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 559. İddaa'da Dijon kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Caen kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dijon son hafta oynanan Caen maçında 0-2 yenildi.

Caen ise Dijon karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Dijon, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Caen, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Caen 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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