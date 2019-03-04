Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 1°C, 9°C

Parçalı az bulutlu



TRABZON 4°C, 9°C

Parçalı bulutlu



VAN 0°C, 4°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



GAZİANTEP 4°C, 9°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu