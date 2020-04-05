Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına var
ABONE OL

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklenirken, kuvvetli poyraz da etkili oluyor. Diğer yandan Ege Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi'nde sağanak yağışlar etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde de lodosun kuvvetli esmesi bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu(Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli

ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı'ndan 18-20 yaş arası gençler genelgesi
GÜNDEM18-20 yaş arası gençler için genelge!
Son dakika haber! Ürküten bilanço! Vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
GÜNDEMVaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Son dakika haber! İki yıl önce kendisini yaralayan kayınpederini bıçakla öldürdü
GÜNDEMHusumetli olduğu kayınpederini öldürdü
Son dakika haber! Diyarbakır'da aşırı yağışın ardından facia! Kerpiç evde 9 çocuk vardı
GÜNDEMKerpiç evde facia!
Beşiktaş'ta 20 metrelik üks gezi teknesi battı
GÜNDEMLüks gezi teknesi fırtınaya dayanamadı
Fatih'te hareketli dakikalar
GÜNDEMFatih'te hareketli dakikalar
Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı
GÜNDEMŞanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı
YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
GÜNDEMYÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Adana'da polis-şüpheli kovalamacası
GÜNDEMAdana'da polis-şüpheli kovalamacası
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne Rıdvan Gündoğdu seçildi
GÜNDEMYargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X