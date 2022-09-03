Doğu Karadeniz'e sel yaklaşıyor!

Bir süredir sıcak hava ve gök gürültülü sağanaklar ile dolu yağışlarını konuşuyoruz. Çoğunlukla Marmara Bölgesi'nde gelişen bu hava olayları şimdilik sakinledi ama yağmurlar lokal olarak güney Marmara’da yine kuvvetli olacak.

Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir uyarı var.