Doğu Karadeniz'e sel yaklaşıyor!

Bir süredir sıcak hava ve gök gürültülü sağanaklar ile dolu yağışlarını konuşuyoruz. Çoğunlukla Marmara Bölgesi'nde gelişen bu hava olayları şimdilik sakinledi ama yağmurlar lokal olarak güney Marmara’da yine kuvvetli olacak.
Yarın Doğu Karadeniz için çok önemli, belki hayati önemde bir uyarı var.
YARINA DİKKAT
Hopa, Ardeşen, Borkça, Çayeli, Rize merkez, Of ve Araklı ilçelerinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek görünüyor. Doğu Karadeniz’in Artvin, Rize ve Trabzon sınırlarındaki kıyı ilçelerde özellikle Hopa çevresinde büyük seller olabilir. Yağış miktarı metrekareye 100 mm ve üzerinde olarak tahmin ediliyor hatta lokal olarak 200 mm’yi geçebilir.
TEHLİKELİ 24 SAAT
Doğu Karadeniz’de pazar gün boyu sürecek bu tehlikeli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.
Deniz üzerinden beslemeli şekilde saatlerce sürecek yağmurlar daha önce de Doğu Karadeniz’de büyük seller yaratmıştı. Yağışlı sistemin bölgede çarşamba gününe kadar etkili olmasını bekliyoruz ama 4 Eylül Pazar, sel tehlikesinin yüksek olduğu bir 24 saat yaşayacağız. Bölgedeki yetkililerin duruma hazırlıklı olmasında yarar var.
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