Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fenerbahçe, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve zirveye ortak oldu. Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan isim ise Dimitrios Pelkas oldu! 45+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golünü hazırlayan Pelkas, 48. dakikada bu kez kendisi sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Yunan futbolcu Fenerbahçe'nin bugüne kadarki deplasmanlarında sarı-lacivertlileri sırtlayan isim oldu. Bugüne kadar 4 gol 4 asist üreten 27 yaşındaki yıldız bu 8 golün 7'sine dış sahada katkı sağladı. Göztepe maçında gol atan Pelkas, Gençlerbirliği deplasmanında 2 golün hazırlayıcısı oldu. Gaziantep FK deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Pelkas, Kasımpaşa maçında da bir asist yapmıştı.