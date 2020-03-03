VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalin rövanşında Dinamo Moskova'yı 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Dinamo Moskova: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Dinamo Spor Sarayı

Hakemler: Simone Santi (İtalya),Ari Jokelainen (Finlandiya)

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)

Setler: 13-25, 17-25, 17-25

Süre: 65 dakika (20, 20, 25)

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı kaptı. Moskova'daki karşılaşma karşılık sayılarla başlarken, setin devamında üstünlüğü tamamen eline alan sarı-siyahlılar, seti 25-13 aldı. VakıfBank, mücadelenin ilk setinde altı blok sayısıyla oynadı.

> Maçın MVP'si Ognjenovic

İlk setteki etkili savunma ve hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-17 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Dinamo Moskova'ya üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak yarı final için avantajı aldı. VakıfBank'ta süre alan tüm oyuncular sayı üretirken, mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.