Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalarak Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürürken Nabil Dirar açıklamalarda bulundu. Beraberlik golünün asistini yapan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

"Çok zor bir yıl geçiriyoruz. Bu akşam da bu yılın en zor maçlarından birine çıktık. Bu kulübün imajını iyi yansıtabilmek için Galatasaray karşısına çıktık. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, kazanabilirdik. Başkan maçtan sonra yanımıza geldi ve bizi tebrik etti. İyi mücadele ettiğimizi söyledi. 10 kişiyle oynamak gerçekten çok zor ama taraftarımız da bizi harika destekledi. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için gurur duyuyorum."