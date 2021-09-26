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Direksiyonun başında şüpheli ölüm!

Antalya’da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyan kişinin ablası büyük üzüntü yaşarken, çevredeki meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı

Direksiyonun başında şüpheli ölüm!

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız’ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadın vatandaş, cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak için kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.

Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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