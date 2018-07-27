Edirne Halk Sağlığı Başkanı Selma Heves Yılmaz, bay-bayan kuaförlerinin, manikür-pedikür yapılan bakım merkezlerinin ve diş hekimlerinin kullandığı aletlerinin sterilizasyonun iyi yapılmaması durumda Hepatit B hastalığının bulaşmasına neden olabileceğini söyledi.

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İHA'nın haberine göre; Hepatit B hakkında bilgiler veren Edirne Halk Sağlığı Başkanı Selma Heves Yılmaz, "Kuaförlerin ve berberlerin, manikür ve pedikür yapılan bakım merkezlerinin, diş hekimlerinin, vücudumuzda doku bütünlüğü bozulmuş bir derinin herhangi bir kanla temasında hepatit mikrobunu kapma olasılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz.

Kuaförlere esnaf sanatkar odaları tarafından bu tür eğitimlerin verildiğini biliyoruz. Bunların denetimlerinin de iyi olması gerekiyor. Yapılan denetimlerin raporlarla uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeli. Manikür, pedikür aletlerinin ve diş hekimlerinin uygun şartlarda belirlenmiş süre zarfında sterilizasyonun iyi yapılması gerekiyor ve aletlerin kullanım zamanlarının geçmemiş olması lazım" dedi.

"KÖRLEME AŞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Esin Seçkin Sayhan, stantta körleme aşı yapıldığını belirterek, "Bugün Dünya Hepatit Günü, onunla ilgili aşılama çalışması yapıyoruz. Rutinde uygulanan aşı çalışmasının dışında biraz da halkımızda farkındalık oluşturmak, Hepatit B hastalığı ve korunma yönlerine dikkat çekmek amacıyla hem bu standı kurduk hem de körleme aşı çalışması yapılıyor. Buraya gelen vatandaşların öncesinde aşı durumları sorgulanarak sistemden bakılarak risk grubunda mı, daha önce aşı yapılmış mı, onların tespiti yapılacak" dedi.

"BULAŞICILIĞI YÜZÜNDEN TOPLUMU RİSK ALTINDA BIRAKIYOR"

Yılmaz, "Hepatit B cinsel ya da kan yoluyla bulaşan bir hastalık. Sağlık Bakanlığı tıbbı uygulamalarda hem hijyene hem kan transvizyon gibi işlerde Kızılay'ın aracıyla yapılan, hastanelerdeki transvizyonlarda mutlaka bakılan parametrelerden bir tanesi. Önemli olan bu hastalıklarda tanı konulduktan sonra tedavi edilmesi kolay ama tedavi edilmezse kansere yol açabilir. Bulaşıcılığı yönünden toplumu risk altında bırakması bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise "Hastalıklar ilk evrelerinde tanınmaları zor, teşhisleri zor, tedavileri kolaydır. İlerleyen evrelerde tanınmaları kolay olur ama tedavileri zor olur" diye konuştu.