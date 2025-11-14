Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı DUS 2026 ne zaman? DUS başvuruları ne zaman alınacak?

        DUS ne zaman, hangi tarihte? 2026 DUS başvuruları ne zaman alınacak?

        ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımladı ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için beklenen tarihler netleşti. Uzmanlık yolunda önemli bir adım olan 2026-DUS'un hangi gün uygulanacağı ve başvuru döneminin ne zaman başlayacağı, sınava hazırlanan diş hekimleri için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, DUS ne zaman, hangi tarihte? 2026 DUS başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 23:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:51
        1

        Diş hekimlerinin kariyer yolculuğunda kritik bir eşik olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) 2026 takvimindeki yeri belli oldu. ÖSYM’nin duyurduğu yeni sınav programı, hem sınav gününü hem de başvuru sürecinin başlangıcını açıkça ortaya koyuyor. Yılda yalnızca bir kez yapılan 2026-DUS’a dair tarihler açıklanırken, adaylar için geri sayım da resmen başlamış oldu. Detaylar haberimizde...

        2

        2026-DUS SINAV TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) yılda sadece bir kez yapılma kararı alındı.

        3

        DUS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DUS 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        Diş Hekimliği Uzmanlık sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

        DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DUS sonuçları 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

