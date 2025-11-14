Diş hekimlerinin kariyer yolculuğunda kritik bir eşik olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) 2026 takvimindeki yeri belli oldu. ÖSYM’nin duyurduğu yeni sınav programı, hem sınav gününü hem de başvuru sürecinin başlangıcını açıkça ortaya koyuyor. Yılda yalnızca bir kez yapılan 2026-DUS’a dair tarihler açıklanırken, adaylar için geri sayım da resmen başlamış oldu. Detaylar haberimizde...