Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsveç'e tepki

HABERTURK.COM

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.

İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sukunetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır.

Biliyorsunuz Türkiye ile Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle Cumhurbaşkanlarının iradeleriyle bir süre önce bir süreç başlatıldı. En son noktada bildiğiniz gibi Kasım 2022'de iki cumhurbaşkanı bir araya geldi ve alınan kararlar neticesinde konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi ekonomik ve diğer bütün alanlarda ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de iradesi bu yönde.

Türkiye olarak biz de İsveç'teki Kuran yakma hadisesini kınadık ve kınamaya devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu mefur olaya tepkiler geldi. Bu tepkilerin daha etkili ve daha sonuç alıcı olması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bir tepki ortaya konmazsa bu ne ilk ne de son olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sistemini provokasyonlarını engellemeye yetmeyen bir yapıda olması, NATO'ya güç değil sorun getirecek bir noktada olması açıkçası bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır.

Ancak İsveç görevlerini yerine getirirse her türlü alternatif de mevcut.