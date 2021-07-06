Dışişleri'nden Rusya'ya başsağlığı mesajı 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağının düşmesi üzerine 28 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rusya Federasyonu’nun Kamçatka Bölgesinde yer alan Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinden Palana’ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün (6 Temmuz) düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz."