Rusya'da uçak kayboldu! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığı habere göre, 28 kişiyi taşıyan Rus AN-26 tipi uçak kayboldu.

Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçak ile son olarak inmeye çalışırken bağlantı kurulduğu açıklandı.

Yetkililer, 28 kişiyi taşıyan Rus AN-26 tipi uçak bağlantını koptuğunu duyurdu. Uçağı aramak için çalışmaların başladığını belirten yetkililer, uçakta 22 yolcu ve 8 mürettebat üyesi olduğunu açıkladı.

Rus Interfax haber ajansı ise o bölge havanın bulutlu olduğunu aktardı.