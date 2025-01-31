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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:13
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        Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Adası'ndaki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2025 tarihinde aldığı 2771 (2025) sayılı kararla bir yıl daha uzatmıştır.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı destekliyoruz.

        BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır.

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        BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz.

        Diğer yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin, Barış Gücü’nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve olası bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz.

        Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi’ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifâdelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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