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        Haberler Gündem Dışişlerinden İsrail'in '1915' kararına tepki!

        Dışişlerinden İsrail'in '1915' kararına tepki!

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti tarafından 1915 olaylarına ilişkin alınan kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        Dışişlerinden İsrail'in '1915' kararına tepki!

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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