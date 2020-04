Disney'den salgın ertelemesi

Disney, pandemi sebebiyle ertelediği filmlerin yeni vizyon tarihlerini ve gösterim zamanlarındaki bu kaymadan ötürü önümüzdeki dönem için oluşan yeni takvimini büyük ölçüde açıkladı. Salgın nedeniyle mayıstaki vizyonu ertelenen Scarlett Johansson'lu 'Black Widow'un yeni vizyon tarihinin 6 Kasım 2020 olduğu açıklanırken, bu değişiklikten ötürü 'Marvel Sinematik Evreni'nin diğer gelecek filmlerinin tarihlerinde de güncellemeler oldu.

'Eternals'; 12 Şubat 2021'e, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'; 7 Mayıs 2021'e, 'Doctor Strange 2'; 5 Kasım 2021'e ve 'Thor: Love and Thunder'; 18 Şubat 2022'ye ertelendi. 'Black Panther 2'nin vizyon tarihi 6 Mayıs 2022 olarak sabit kalırken 'Captain Marvel 2'nin gösterim tarihi ise 8 Temmuz 2022 olarak açıklandı.

Disney 29 Mayıs'ta gösterime sokmayı planladığı 'Artemis Fowl'u vizyon takviminden çıkartarak filmi doğrudan Disney+ üzerinden yayınlanma kararı alırken, stüdyonun geçen yıl sonuçlanan satın alma sonucu bünyesine kattığı 20th Century ve Searchlight markasına ait sırasıyla 'Free Guy' ve 'The French Dispatch' filmleri de ertelendi. Ryan Reynolds'lı 'Free Guy' 3 Temmuz'dan 11 Aralık 2020'ye ertelenirken, Wes Anderson'ın yine ünlü simalardan oluşan geniş kadrosuyla dikkat çeken yeni filmi 'The French Dispatch', 24 Temmuz'dan 16 Ekim 2020 tarihine alındı.