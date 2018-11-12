Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği üyeleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, çöp toplayarak diyabet farkındalık yürüyüşü yaptı.
AA'nın haberine göre; Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Kocaeli'nde yaşayan diyabet hastası çocukların da aralarında olduğu dernek üyeleri, Düzce Kent Park'ta bir araya geldi.
Ellerinde "Diyabetten değil, bilgisizlikten kork", "Diyabetin farkında ol" ve "Diyabetiz her yerdeyiz" yazılı pankartlar bulunan gruptakiler, Anıtpark Meydanı'na kadar çöp toplayarak yürüyüş yaptı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, diyabetlilerin Düzce'de toplandığını ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Diyabetlilerin çevrelerini temiz tuttuğunu dile getiren Arslanoğlu, şöyle konuştu: "Öncelikle aileler buluşması yaptık, Karabük, Bolu ve diğer illerden katılım oldu. Çevremizi temizliyoruz. Çocuklarımızla birlikte çöp topluyoruz. Diyabetliler, hem kendi hayatını düzene sokan hem de çevreye duyarlı bireyler olarak yetişiyor. Sürekli iletişim ve dayanışma halindeler. Bu yıl çevre temizliği etkinliği ve ardından diyabet farkındalık yürüyüşü yapmayı düşündük."
Arslanoğlu, diyabetlilerin çevreye duyarlı bireyler olduğunu vurgulayarak, "Diyabet ve birçok kronik hastalık aslında çevrenin bozulmasıyla başlıyor. Çevre ve hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları bu hastalıkları tetikleyen durumlardır. Bundan dolayı çift mesaj vermek istedik" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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