Diyarbakır Cezaevi’nde restorasyon devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente 9 Temmuz 2021'de yaptığı ziyarette "Geçmişte uzunca bir dönem adı işkence ve insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" açıklaması yapmıştı. Kısa süre sonar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. Büyük oranda çalışmaların tamamlandığı cezaevinin restorasyonun 2026 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

2026’DA AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Uygulamalar Dairesi Başkanı Serap Sevgi, restorasyon çalışmalarının 2022 yılında başladığını belirterek, hızlıca etaplar halinde restorasyon işlemlerinin yapıldığını söyledi. Birinci etabın tamamlandığını belirten Sevgi, son teknolojik malzemeler kullanılarak güçlendirme işlemlerinin gerçekleştirildiğine ve yapının yapısal olarak sağlam hale getirildiğine dikkat çekti.

Diyarbakır Cezaevi’nin 5 bloktan oluştuğunu 3’ünün müze, 2’sinin ise kütüphane olarak planlandığını ifade eden Serap Sevgi, 38 bin metrekarelik bir peyzaj alanının olduğunu söyledi. Konferans alanının da yer alacağı cezaevindeki peyzaj alanında sosyal kültürel etkinlikler de yapılacak. Sevgi, “Burada açık sergi alanları olacak. Peyzaj alanlarında halkın kullanacağı katılacağı etkinlik yerleri yapılacak. Cezaevi artık, kültür etkinliklerine ev sahipliği yapılacak ve toplum her kesimine hizmet edecek duruma getirilecektir. Kültürel faaliyetlerinin yaşanacağı bir alana haline dönüştürülecek” dedi.