        Diyarbakır Cezaevi'nde restorasyon devam ediyor

        Diyarbakır Cezaevi’nde restorasyon devam ediyor

        Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında birinci etap tamamlandı. Çalışmaların tamamlanıp müzenin 2026 yılında açılması hedefleniyor

        Giriş: 10.09.2025 - 16:52 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:03
        Cezaevinden müzeye dönüşüm sürüyor
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente 9 Temmuz 2021'de yaptığı ziyarette "Geçmişte uzunca bir dönem adı işkence ve insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" açıklaması yapmıştı. Kısa süre sonar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. Büyük oranda çalışmaların tamamlandığı cezaevinin restorasyonun 2026 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

        2026’DA AÇILACAK

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Uygulamalar Dairesi Başkanı Serap Sevgi, restorasyon çalışmalarının 2022 yılında başladığını belirterek, hızlıca etaplar halinde restorasyon işlemlerinin yapıldığını söyledi. Birinci etabın tamamlandığını belirten Sevgi, son teknolojik malzemeler kullanılarak güçlendirme işlemlerinin gerçekleştirildiğine ve yapının yapısal olarak sağlam hale getirildiğine dikkat çekti.

        Diyarbakır Cezaevi’nin 5 bloktan oluştuğunu 3’ünün müze, 2’sinin ise kütüphane olarak planlandığını ifade eden Serap Sevgi, 38 bin metrekarelik bir peyzaj alanının olduğunu söyledi. Konferans alanının da yer alacağı cezaevindeki peyzaj alanında sosyal kültürel etkinlikler de yapılacak. Sevgi, “Burada açık sergi alanları olacak. Peyzaj alanlarında halkın kullanacağı katılacağı etkinlik yerleri yapılacak. Cezaevi artık, kültür etkinliklerine ev sahipliği yapılacak ve toplum her kesimine hizmet edecek duruma getirilecektir. Kültürel faaliyetlerinin yaşanacağı bir alana haline dönüştürülecek” dedi.

        Darbe sonrası hücrede kalanların isimleri, açılan dava dosyaları, kaç yıl kaldıklarıyla ilgili bilgiler hücrelerde ekranlara yansıtılacak, dijital görsel canlandırmalar yapılacak.

        SOSYAL DONATILAR DA OLACAK

        Kafeteryalar, sergi alanları, yazlık sinema bölümünün de yapılacağını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Uygulamalar Dairesi Başkanı Serap Sevgi, “Burada halkın günlerin çeşitli saatlerde kullanabileceği ve sürekli halkın kolaylıkla erişebileceği mekânlar bulunacak. Üç ana blokta anı müzesinde 80’li yıllarda buraya tanıklık edenlerin hikâyelerinden hazırlanan çeşitli gösterim teknikleriyle o dönemi yansıtan hikâyeleri ziyaretçiler burada görebilecekler. Yaşanmış konular ve hikâyeler objektif olarak sergilenecektir” diye konuştu.

        #Diyarbakır Cezaevi
