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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da 230 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'da 230 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 230 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:35
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        Diyarbakır'da 230 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kayacık ve Kumluca mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 230 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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        #Diyarbakır
        #uyuşturucu
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