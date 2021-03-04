Diyarbakır'da bir mezraya mutasyonlu virüs karantinası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemDiyarbakır'da bir mezraya mutasyonlu virüs karantinası
ABONE OL

Diyarbakır'da bir mezra, mutasyonlu virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu Mahallesi Darısever mezrasında 5 kişilik bir ailede mutasyonlu virüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerince 200 haneli mezrada yapılan çalışmada, toplam 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mezra karantinaya alındı

Diyarbakır'da bir mezraya mutasyonlu virüs karantinası
İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu Mahallesi Darısever mezrasında yaşayan 5 kişilik bir aile, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından ailenin mutasyonlu virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerince 200 haneli mezrada yapılan çalışmada, 16 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından mezra karantinaya alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, "Demirkuyu Mahallesine bağlı Darısever mezrasında 5 kişilik ailede mutasyonlu virüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerimiz tarafında yapılan taramalarda mezrada ikamet eden 200 kişinin testi alındı. Yapılan test sonucu 16 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Mezrada testi pozitif çıkan vatandaşların tedavileri evde devam ediyor. Kısıtlamalarda alınan yeni kararlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları lazım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulsun" dedi.

Mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca giderileceği öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jandarmadan dinamik denetim - Haberler
GÜNDEMJandarmadan dinamik denetim
SORUŞTURMA! Son dakika! New York'taki reklamlar hakkında soruşturma
GÜNDEMNew York'taki reklamlar hakkında soruşturma
SEFERBERLİK| Son dakika: Korona ile mücadelede flaş çağrı
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' iller için seferberlik çağrısı!
FECİ YANGIN! Son dakika! Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın!
GÜNDEMAntalya'da Festival Çarşısı'nda yangın!
Yazın kabusu... Sivrisinek korona taşır mı? Son dakika: İşte çalışmanın sonucu!
GÜNDEMSivrisinek 'Kovid'i taşır mı? İşte cevabı!
Afyonkarahisar'da darp edilen çiğ köfteci konuştu: Adalet yerini buldu
GÜNDEMO çiğ köfteci konuştu!
Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEMKatil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
OTELDE DEHŞET! Son dakika: Satırlı saldırı anbean kaydedildi
GÜNDEMOtelde dehşet! Satırla saldırdı!
Son dakika: Feci olay! 1 yaşındaki bebek 4'üncü kattan düştü - Haberler
GÜNDEMFeci olay! 1 yaşındaki bebek 4'üncü kattan düştü
ÇOCUĞA TACİZ! Son dakika: Maltepe'deki skandalda şok eden savunma
GÜNDEMÇocuğa taciz şüphelisinden şok ifade!