Elazığ Havalimanı´na zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağındaki panik anları kamerada

ANKARA-Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı´na zorunlu yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurdun büyük bölümü üç gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının uçak seferlerinde de aksamalara yol açtığı ortaya çıktı. 26 Kasım günü Ankara-Diyarbakır seferini yapmak üzere 1 saat 15 dakika rötarlı kalkış yapan TC-JCR kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi AnadoluJet uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapamadı. Rotayı değiştiren uçak, yarım saatlik gecikmeyle saat 22.40 sıralarında Elazığ Havalimanı´na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, buradan otobüslerle Diyarbakır´a nakledildi.

Uçaktaki panik anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde uçakta bulunan yolculardan bazılarının çığlık atıp ağladığı bazı yolcuların ise dua okuduğu duyuldu.