Zerzevan Kalesi´ne Ebu Ubeyde´nin posteri asıldı

DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi´ne bir grup, Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posterini astı.

Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı´na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´ne gelen bir grup, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla, `Selahaddin Eyyubi´nin torunlarından Ebu Ubeyde´ye selam olsun´ yazılı, Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posterini astı. Grup, sabah namazı kılarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rockefeller ve Rothschild ailelerinin, isimlerinin yazıldığı temsili mezarlarını yaptı. Gruptan bir kişi de, Ebu Ubeyde´nin kıyafetlerinden giyip, mezarların üzerine 2028 yılını işaret eden, üzerinde Kudüs resminin olduğu `İslam Devleti´ yazılı bir parayı mezar taşına doğru fırlattı.