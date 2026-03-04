Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Çermik Belediyesinden ramazan yardımı

        Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 4 bin 480 aileye gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çermik Belediyesinden ramazan yardımı

        Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 4 bin 480 aileye gıda yardımında bulundu.

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.


        "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Karamehmetoğlu, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Kamyonun park halindeki araçların üzerine devrildiği kaza kamerada
        Kamyonun park halindeki araçların üzerine devrildiği kaza kamerada
        "Obezite, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor"
        "Obezite, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor"
        Diyarbakır'daki metruk binaların yıkımına devam ediliyor
        Diyarbakır'daki metruk binaların yıkımına devam ediliyor
        Dicle Derneği geleneksel iftar buluşması devam ediyor
        Dicle Derneği geleneksel iftar buluşması devam ediyor
        Diyarbakır'da devrilen tırın 7 araca çarpma anı kameraya yansıdı
        Diyarbakır'da devrilen tırın 7 araca çarpma anı kameraya yansıdı
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sur Kaymakamlığı arasında iş birliği...
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sur Kaymakamlığı arasında iş birliği...