Çermik Belediyesinden ramazan yardımı

Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 4 bin 480 aileye gıda yardımında bulundu. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti. "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Karamehmetoğlu, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.