Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sur Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sur Kaymakamlığı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.



Ziya Gökalp İlkokulunda düzenlenen programda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Özgür Celbek ve Sur Kaymakamı Hasan Akbulut tarafından protokol imzalandı.



Protokol kapsamında, Sur Kaymakamlığınca kamu hizmetlerini yasalara uygun, zamanında, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde insan odaklı yürütmek, kamudan hizmet alan ve kamu hizmeti sunan tüm kesimin memnuniyetini sağlamak ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamında gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.



Sur Kaymakamlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda ve kaymakamlıkça belirlenen ihtiyaç sahibi kişilerin ev bakım ve tadilatlarının yapılmasına destek verilecek, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz ve iyileştirme faaliyetlerine katılan hükümlülerin toplumsal adaptasyonları için eğitim çalışmaları konusunda da işbirliği sağlanacak.



Törene, Cumhuriyet savcısı Hüseyin Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, Sur Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar ve Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Kahraman katıldı.



Protokol kapsamında Sur ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi bir ailenin evinin bakım ve onarımı yapılmaya başlandı.



