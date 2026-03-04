Diyarbakır'da usta öğreticiler Esma-ül Hüsna'yı el emeğiyle işliyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Nakş-ı Esma Projesi" kapsamında çalışılan Esma-ül Hüsna, usta ellerde geleneksel Maraş işi tekniğiyle kadife kumaş üzerine işleniyor.



Hazreti Süleyman Camisi'nde bulunan 27 Sahabe Türbesi ile Eğil Peygamberler Türbesi örtülerini hazırlayan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki usta öğreticiler, "Nakş-ı Esma Projesi" kapsamında da Esma-ül Hüsna çalışması yapıyor.



Atölyede yürütülen çalışmalarda her bir Esma-ül Hüsna için ayrı desen hazırlanıyor, işlemeler el emeğiyle gerçekleştiriliyor.



Projede ilk etapta tamamlanan 10 Esma-ül Hüsna, ramazan ayında düzenlenecek sergiyle vatandaşların ziyaretine açılacak.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından Allah'ın 99 ismini kapsayan bir koleksiyon oluşturulacak.



- "Maraş işi tekniği, oldukça zor ve emek istiyor"



Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, projenin daha önce yürüttükleri çalışmanın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, Hazreti Süleyman Camisi'nde bulunan 27 Sahabe Türbesi ve Eğil Peygamberler Türbesi'nin örtülerini hazırlayarak bu alandaki çalışmalara başladıklarını söyledi.



Bu sürecin ardından Nakş-ı Esma Projesi'ne geçtiklerini anlatan Yakut, "Bu projede Allah'ın 99 ismini manevi ve kültürel değerlerimizle birlikte sanatsal Maraş işi tekniğiyle bir araya getiriyoruz." dedi.



Projede üç usta öğreticinin görev aldığını aktaran Yakut, her bir ismin yaklaşık 15 gün ile bir ay arasında tamamlandığını belirtti.



"Maraş işi tekniği, oldukça zor ve emek isteyen, tamamen el emeği ve göz nuru bir tekniktir. Biz de bu geleneksel tekniği günümüzde yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Yakut, Esma-ül Hüsna'nın anlamının geleneksel kültürel mirasla buluştuğunu, uzun süren çalışmalar sonucunda bu eserlerin ortaya çıktığını anlattı.



Yakut, Olgunlaşma Enstitüsü olarak Allah'ın 99 ismini Nakş-ı Esma adı altında bir sergiyle halkla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.



- "Zahmetli bir iş olmasına rağmen arkadaşlarımız büyük hevesle çalışıyor"



Enstitüde nakış öğretmeni Emine Oruç da Nakş-ı Esma sergisini ramazan ayında Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de açacaklarını duyurdu.



İlk etapta 10 Esma-ül Hüsna'yı hazırlayacaklarını bildiren Oruç, bu eserlerin sergide yer alacağını, ardından Allah'ın 99 ismini tamamlamayı planladıklarını söyledi.



Sergide kullanılan tekniğin Maraş işi olduğunu aktaran Oruç, sim ipliklerle kadife kumaş üzerine yapılan bu işlemenin büyük emek gerektirdiğini dile getirdi.



Çalışmaların özenle yürütüldüğünü anlatan Oruç, "İşlemelerimiz devam ediyor, arkadaşlarımız her bir esmayı tek tek iğneyle işleyerek ortaya çıkarıyor." dedi.



Nakışların manevi değeri nedeniyle çalışmaların büyük istekle sürdürüldüğünü dile getiren Oruç, "Zahmetli bir iş olmasına rağmen arkadaşlarımız büyük hevesle çalışıyor, adeta tek tek iğneyle kuyu kazar gibi emek veriyorlar." ifadesini kullandı.



- "Esmaları çok büyük bir huzur, haz ve mutlulukla işliyoruz"



Enstitüde usta öğretici Kadriye Kasımoğlu ise proje kapsamında Allah'ın isimlerini işlediğini, şu anda "El-Berr" ismi üzerinde çalıştığını belirterek, bu ismin rahmeti ve merhameti sonsuz olan Allah'ı ifade ettiğini söyledi.



Ramazan ayının manevi atmosferinde çalıştıklarını anlatan Kasımoğlu, "Esmaları çok büyük bir huzur, haz ve mutlulukla işliyoruz. Nakış sabır ve özen gerektiren bir sanat. Bu teknik çok dikkat isteyen bir iştir, esmaları işlerken daha da özen gösteriyoruz." diye konuştu.

