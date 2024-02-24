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        Yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeledi; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'da adli suçtan tutuklanan şüphelinin yakınları adliye tellerine tekmeli tepkisi kameraya yansıdı. Grup, polisin gelmesiyle dağıldı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısının olduğu alanda yaşandı. Kentte polis operasyonunda adli suçtan gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklandı. Adliyenin çıkış kapısının olduğu yerde bekleyen, kadınların ve çocukların da olduğu şüphelinin 8 yakınından 1'i tutuklunun araca bindirilmesi üzerine bayılırken, 1'i çocuk 2 kişi de sinir krizi geçirerek adliyeye ait tellere tekme attı. Kameralara yansıyan görüntülerin ardından polislerin bölgeye gelmesi üzerine grup dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:17
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        Yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeledi; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'da adli suçtan tutuklanan şüphelinin yakınları adliye tellerine tekmeli tepkisi kameraya yansıdı. Grup, polisin gelmesiyle dağıldı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısının olduğu alanda yaşandı. Kentte polis operasyonunda adli suçtan gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklandı. Adliyenin çıkış kapısının olduğu yerde bekleyen, kadınların ve çocukların da olduğu şüphelinin 8 yakınından 1'i tutuklunun araca bindirilmesi üzerine bayılırken, 1'i çocuk 2 kişi de sinir krizi geçirerek adliyeye ait tellere tekme attı. Kameralara yansıyan görüntülerin ardından polislerin bölgeye gelmesi üzerine grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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