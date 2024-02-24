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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:03
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) Genel Merkezi önünde bir araya gelen Diyarbakır Müderrisleri Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarını protesto etti.

        Platform adına açıklama yapan Muhammed Emin Yıldız, İsrail'in, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir zulüm ve katliam sergilediğini söyledi.

        İsrail'in Gazze'de kadın, erkek, çocuk demeden herkese ölüm yağdırdığını belirten Yıldız, şöyle dedi:

        "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüz esaret altındayken, içecek bir yudum su ve yiyecek bir lokma ekmek bulamayan minik yavrularımız her gün ölümle burun buruna hayata tutunmaya çalışıyorken bizim bu vahşete ilgisiz ve duyarsız olmamız mümkün değildir. Sistematik bir şekilde bir asırdır kana doymayan terör çeteleri, son 4 aydır adeta Müslümanların gözleri önünde insanlığı kıyımdan geçiriyor. Bu bir katliamdır, tarihin en vicdansız ve hunharca vahşetidir ve soykırımdır."

        Yıldız, İsrail ürünlerine yönelik boykotun bir Müslümanın yapabileceği en önemli faaliyetlerden biri olduğunu kaydetti.

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