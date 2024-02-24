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        Diyarbakır'da metruk binada bulunan 2 günlük bebek tedaviye alındı

        Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:35
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        Diyarbakır'da metruk binada bulunan 2 günlük bebek tedaviye alındı
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        Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

        Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde dün metruk bir evde bulunan 2 günlük kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde hayati tehlikesi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

        Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, bebeği metruk binaya bıraktığı tespit edilen anne M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilen annenin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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