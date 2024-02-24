Diyarbakır'da metruk binada bulunan 2 günlük bebek tedaviye alındı

Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilen annenin işlemleri sürüyor.

Hastanedeki tedavisinin ardından bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde dün metruk bir evde bulunan 2 günlük kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde hayati tehlikesi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

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