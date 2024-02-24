Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Siirt'te sağlık çalışanlarından İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"

        Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Siirt'te sağlık çalışanlarından İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

        İsrail'in bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ettiğini dile getiren Araç, şöyle devam etti:

        "Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor."

        Araç, Gazze'li meslektaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

        - Siirt

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup da Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

        İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim’den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü dile getiren Aydın, her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyandıklarını söyledi.

        Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne serilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz."

        İldeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği program, okunan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği'nden açıklama
        Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği'nden açıklama
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da metruk binada bulunan 2 günlük bebek tedaviye alındı
        Diyarbakır'da metruk binada bulunan 2 günlük bebek tedaviye alındı
        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada ölen işçi toprağa verildi, yaral...
        Diyarbakır'da petrol kuyusundaki patlamada ölen işçi toprağa verildi, yaral...
        Diyarbakır'daki yasa dışı bahis çetesine 'Ters Köşe' operasyonunda 9 tutukl...
        Diyarbakır'daki yasa dışı bahis çetesine 'Ters Köşe' operasyonunda 9 tutukl...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı