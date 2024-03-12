Samet'in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

DİYARBAKIR’da yolun karşısına geçen Samet Tosun'a (17) minibüsle çarparak ölümüne neden şoför Şiyar Kaya (30), tutuklandı.

Kaza, 10 Mart öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun’a, Şiyar Kaya yönetimindeki halk otobüsü olarak kullanılan 21 HO 1107 plakalı minibüs çarptı. Aracı durduran Şiyar Kaya ile çevredekiler yardıma koştu. Otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Samet Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Samet’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Samet Tosun’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü Şiyar Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.