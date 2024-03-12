Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1653'üncü gününde sürüyor.

Kütahya'dan gelerek dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbeti tutan Hatice Levent, AA muhabirine, 10 yıldır görmediği kızını çok özlediğini, evladının kalem tutan eline silah verildiğini söyledi.

Levent, "Fadime'm sen ramazanlarda hep oruç tutuyordun. Ne oldu da gittin oralara. Soframın bir tarafı boş. Hep seni kapılardan gireceksin diye bekliyorum. O varken ramazan tatlıydı, güzeldi ama şimdi bize zehir oldu." dedi.

Kars'ta 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da yıllardır evladı için gözyaşı döktüğünü belirtti.

"Faruk'umun sesini 10 yıldır duymuyorum. Ramazan geliyor, bayram geliyor ama benim için önemi yok, bir yanım eksik. Soframın bir kenarı eksik. Ne tadımız ne tuzumuz ne de huzurumuz var. Ben 10 yıldır ağlayarak sofraya oturuyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'dan 14 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu ise, her sofraya oturduğunda evladının aklına geldiğini kaydetti.

Oğlu Mahmut'un 7 yaşından itibaren orucunu tuttuğunu ve Kur'an-ı Kerim okuduğunu dile getiren Uslu, "Mahmut olmadan ramazan çok zor geçiyor. İnsanın ciğerinin parçası olmayınca sofranın tadı, tuzu yok. İnsanın bir tarafı eksik. Ramazan geldiğinde onsuz yaramız bir daha tazeleniyor." ifadelerini kullandı.