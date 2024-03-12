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        Diyarbakır Valisi Su'dan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:51
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        Diyarbakır Valisi Su'dan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Su, mesajında, İstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın, geleceğin ve milletin azim ve kararlılığının sembolü olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın milli mücadeleye ilham veren eşsiz dizeleriyle kabul edilişinin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydeden Su, "Bu büyük eserin sönmez ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Tüm milletimizin ortak duygularımıza tercümanı olan İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün yıl dönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşı'mızın mimarı Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını sonsuz rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."

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