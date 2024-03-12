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        Şarampole devrilen minibüsteki 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:16
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        Şarampole devrilen minibüsteki 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı
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        DİYARBAKIR’da minibüsün şarampole devrildiği kazada 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 AAU 209 plakalı minibüs, şarampole devrilip, takla atarak çamurlu araziye girdi. Ters dönen araçtaki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Minibüstekilerin yardımına, kazanın olduğu bölgenin karşısındaki otomotiv firmasının çalışanları koştu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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