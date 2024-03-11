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        Evlat nöbetindeki aileler ramazana buruk girdi

        DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini sürdüren aileler, ramazan ayına buruk girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:36
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        Evlat nöbetindeki aileler ramazana buruk girdi
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        DİYARBAKIR’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini sürdüren aileler, ramazan ayına buruk girdi. 2010’da 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren Bedriye Uslu, “Ramazanımız gelmiş, baş göz üstüne, mübarek ay. Ama dertliyiz, kederliyiz. 13 ramazandır Mahmut’tan ayrıyım. Yerin üstünde miyim dibinde miyim? Bilmiyorum. Mahmut’um, oğlum, dön gel. Gel bu bayramı birlikte geçirelim. Bileyim ki bayram, bayramdır” dedi.

        Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 375 aile tarafından dönüşümlü olarak 1652 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 51 aile, çocuklarına kavuştu. Ramazan ayına çocuklarından ayrı girmenin hüznünü yaşayan aileler, onlardan gelecek güzel haberleri bekliyor. 2010’da 17 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren Bedriye Uslu, 13 ramazandır evladını görmediğini ve bir an önce ona kavuşmak istediğini söyleyen Uslu, “Ramazanımız gelmiş, baş göz üstüne, mübarek ay. Ama dertliyiz, kederliyiz. 13 ramazandır Mahmut’tan ayrıyım. Yerin üstünde miyim, dibinde miyim? Bilmiyorum. Mahmut’um, bizi ölmeden mezara koydu. Kalbimiz kırıktır, kolumuz, kanadımız kırıktır. Çocuğu, insanın yanında olmazsa insanın bir parçası eksiktir. Bir şeyden tat alamıyoruz. Bayramlar, ramazanlar nasıl geçiyor bilmiyoruz. Mahmut’um, oğlum, dön gel. Gel bu bayramı birlikte geçirelim. Bileyim ki bayram, bayramdır” diye konuştu.

        ‘GEL BAYRAMI BİRLİKTE KUTLAYALIIM’

        17 yaşındaki oğlu Yunus'un 2014'te Batman'da kaçırıldığını söyleyen Remziye Yenidoğan ise bu bayrama oğlu ile birlikte girmek istediğini belirterek, “Kaç bayram oldu sensiz geçti. Bu bayramın ve bu ramazanın sensiz geçmesini istemiyorum. O akrep ve yılanların yanında kalma, gel bayramı, ramazanı birlikte kutlayalım.”

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