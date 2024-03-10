Amed Sportif Faaliyetler - Arnavutköy Belediyespor: 5-1

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Arnavutköy Belediyespor'u ağırladı. Yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği maçın ilk yarısında ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, 7'nci dakikada penaltıdan Adem Uğur Gezer, 31'nci dakikada Mert Çapar'ın golleriyle öne geçti. 40'ıncı dakikada Arnavutköy Belediyespor'dan Cerem Talha Dinçer'in gölüyle durum 2-1 oldu. İlk yarısı 2-1 biten maçın ikinci yarısında Amed Sportif Faaliyetler, 53'üncü dakikada Berk İsmail Ünsal ve 67'nci dakikada Çekdar Orhan'ın golüyle skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte Mert Çapar, 90+3'üncü dakikada attığı golle skoru belirledi: 5-1. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek liderliğini korudu.

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