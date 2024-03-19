Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

        F.B. idaresindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolu 50. kilometresi Çaytepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Sürücü F.B. ile otomobilde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Su, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu
        Diyarbakır Valisi Su, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları derece elde etti
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları derece elde etti
        Geleceğin "Güzelses"lerini keşfetmek için öğretmenler çaldı, öğrenciler söy...
        Geleceğin "Güzelses"lerini keşfetmek için öğretmenler çaldı, öğrenciler söy...
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bilden, besicilerle b...
        AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bilden, besicilerle b...
        SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyo...
        SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyo...