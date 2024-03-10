Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.
Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde balık tutan 80 yaşındaki H.M, dengesini kaybederek suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
H.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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