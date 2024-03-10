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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:05
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı
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        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.

        Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde balık tutan 80 yaşındaki H.M, dengesini kaybederek suya düştü.

        Boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

        H.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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