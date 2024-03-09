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        AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığından, kadınlar için etkinlik

        AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:14
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        AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığından, kadınlar için etkinlik
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        AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, AK Parti'nin 22 yıldır siyasette, eğitimde, sosyal hayatta, kılık ve kıyafet özgürlüğünde, istihdam ve iş imkanları alanında çok sayıda hizmetler ve kolaylıklar sağladığını söyledi.

        Kadının siyasetteki önemine değinen Beşe, şöyle konuştu:

        "5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyada en fazla kadın üyeye sahip ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak kadınlara ne denli önem verdiğini göstermektedir."

        Konuşmanın ardından Dr. Nilay Dedeoğlu meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

        Etkinliğe katılan kadınlara çeşitli hediyeler ve karanfil verildi.

        Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Hanımlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (HAKYAD) Başkanı Necla Hattapoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun eşi Nermin Ensarioğlu, ilçe kadın kolları başkanları ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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