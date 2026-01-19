Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:08 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği mühimmatı, 9 bin 800 elektronik sigara likiti, 3 bin 683 paket kaçak sigara, 2 bin 290 nikotin, 1766 muhtelif inşaat malzemesi, 150 puro, 130 ısıtılmış tütün mamulü, 106 güneş gözlüğü, 30 elektronik eşya, 4 cep telefonu ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 31 kişi hakkında işlem yapıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da araması bulunan 132 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da araması bulunan 132 kişi yakalandı
        11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
        11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
        Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi