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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ramazan ayına özel hazırladığı etkinlikleri duyurdu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında söyleşi, meddah gösterileri, konserler ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:13
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ramazan ayına özel hazırladığı etkinlikleri duyurdu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında söyleşi, meddah gösterileri, konserler ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "2024 Ali Emiri Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında ramazan ayına özel "Kültür ve Sanat Etkinlik Takvimi" hazırlandı.

        "Bereketin İzinde Diyarbakır’da Ramazan” mottosuyla hazırlanan takvimde; ramazan sohbetleri adı altında bir dizi söyleşinin yanı sıra meddah gösterileri, konserler ve tiyatro etkinliklerine de yer verildi.

        Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı programlar, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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